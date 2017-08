España es el país con más capacidad de crecimiento del PIB en la eurozona

Al 19, la devaluación salarial empieza en 2010 (PSOE), es consecuencia de las políticas de izquierdas (4 millones de personas pierden su empleo gracias a Zapatero) y no llega al 20%, mientes con la cifra. Además, se refiere a los nuevos empleos.



Al 20, la deuda pública crece para pagar lo que dejó firmado Zapatero, y es mentira que eso se dedique al crecimiento. Otra mentira es que crece más. El PIB crece más rápido que la deuda. Por eso baja el porcentaje que los relaciona.



Al 21, esa idiotez sólo demuestra que no sabes lo que es el PIB.



Al 22, eso es completamente falso, el turismo no es ni la cuarta parte del empleo que se está creando, aunque es un sector que tira mucho.



En cuanto a que las marcas alemanas (no te olvides de las francesas) se puedan ir, eso es lo que hay que evitar. Y los trabajadores, empresarios y sindicatos de clase (CCOO, UGT, etc...) de ese sector, lo están haciendo de cine. No te preocupes, saben lo que hay que hacer.



Si lo que dices es una crítica a que no tenemos marcas propias, dinos, por favor, cómo se hace para tener una.



No hay nada en el programa del PSOE ni de Podemos para crear un gigante de la automoción.







En cualquier caso, queda claro que a la izquierda le molestan mucho las buenas noticias económicas.