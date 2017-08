330 43

Economía/Laboral.- Ciudadanos apuesta por introducir un "embrión" de la mochila austriaca en la próxima reforma laboral

br /> MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos apuesta por que el nuevo paquete de medidas dirigidas a reformar el mercado laboral incluya un "embrión" de la mochila austriaca, sistema por el cual se sustituye la indemnización por despido por una cuenta individualizada que acompaña al trabajador durante su vida laboral.

En una entrevista concedida a Europa Press, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha señalado que la prioridad de la formación naranja con la vuelta de la actividad parlamentaria será el impulso de medidas dirigidas a abordar los elevados índices de desempleo y temporalidad, a través de un nuevo marco de contratación que acabe con las diferencias entre trabajadores temporales e indefinidos, profundizar un nuevo sistema de formación como política activa de empleo, y la citada mochila austriaca.

"Creo que en ese paquete laboral tiene que haber un embrión de mochila austriaca", señala el diputado barcelonés, que considera esta medida "como garantía y seguro para proteger a los trabajadores en este nuevo mundo laboral, mucho más fragmentado, con muchísima más movilidad". "Es un pilar muy importante que también vamos a defender", asevera.

"Básicamente tiene que ser un ingreso que acumulas cada mes para el despido y, en vez de pagarte la indemnización al final, la empresa te va guardando cada mes un poquito de tu sueldo, o del añadido que negocies, en una cuenta personal, y de esa manera vas moviéndote de un trabajo a otro", explica, elogiando que así se van "acumulando derechos". "Así no pasa como ahora, que te despiden y no te dan nada, o no te despiden porque has acumulado demasiados derechos y no te puedes mover", argumenta.

"SER VALIENTES Y MUCHISIMO MAS AMBICIOSOS"

En la entrevista, Roldán pide en repensar el modelo laboral y "centrar los esfuerzos en el trabajador, no tanto en el puesto de trabajo". "Tenemos que pensar en qué modelo laboral queremos para el futuro y ser valientes", subraya, lamentando su temor por que el Gobierno piense "que con lo que han hecho ya es suficiente".

"Pero no han cambiado los modelos de base ni los problemas de fondo. Hay que ser muchísimo más ambiciosos si queremos tener empleos de calidad y si creemos en un mercado laboral decente", manifiesta, diferenciando entre la visión de las relaciones laborales que tiene el Gobierno del PP, "del siglo XX", y las de su partido, "del siglo XXI".

En todo caso, la mochila austriaca es una de las reformas incluidas en el pacto entre ambas formaciones en agosto de 2016 para la investidura de Mariano Rajoy. Asimismo, tanto PP como Cs apoyaron el pasado mes de marzo en la Comisión de Empleo del Congreso una iniciativa del PDeCAT en la que se instaba al Gobierno a aprobara un fondo de capitalización que reformase el sistema de indemnizaciones. La proposición no de ley salió adelante con el voto favorable del PNV.

UN CONTRATO UNICO QUE ACABE CON "EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD"

Para Roldán, el marco de contratación en España es "profundamente injusto", ya que "mantiene excluidos de la estabilidad laboral a una tercera parte de los trabajadores, aparte de los desempleados". "Hay un abuso de la temporalidad. Tenemos un sistema que no puede ser más anticuado y más perverso: queriendo ayudar a los trabajadores acabas perjudicándoles más que nadie", asegura.

Frente a ello, apuesta por "cambiar el foco radicalmente" y "avanzar hacia un contrato indefinido idealmente único" para "acabar con la discriminación e igualar los derechos de todos sin afectar, en cualquier caso, a los derechos de los que ya tienen empleo".

"REVOLUCIONAR" LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO

También critica el "fracaso rotundo" de las políticas activas de empleo --"tenemos unos índices de integración (de personas desempleadas) bochornosos", lamenta--, que atribuye fundamentalmente a que el sistema de formación "ha estado monopolizado por los agentes sociales" que, a su juicio, "han hecho un trabajo básicamente muy malo durante todo este tiempo".

Roldán insta a "revolucionar" las políticas activas de empleo a través de medidas como la comprometida en el cheque formación o la formación continua. "Estamos en un mundo digital, estamos en el mundo de über, y estamos en un mundo de altísima movilidad, en el que tenemos que estar permanentemente actualizando nuestros conocimientos", apostilla.

"No sirve de nada prometer rentas millonarias que después no puedes pagar. ¡Si esas rentas ya de alguna manera ya las estamos pagando! Cada año nos gastamos 7.000 millones en políticas activas que no tienen ningún efecto", declara, argumentando que el actual sistema es "insostenible".



PUBLICIDAD