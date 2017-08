El gasto en pensiones crece en agosto un 3%, hasta 8.790 millones, nueva cifra récord

Al 5



Mariano no puede pagar las pensiones con deuda publica porque no lo soportaria el pais e iria a la quiebra. Ademas, la UE le va a llamar al orden pronto y tendrá que bajar las pensiones.



No es nada nuevo, ya lo han hecho con Grecia, la UE lo único que le interesa es que el pais deudor pague sus deudas, si la gente no puede comer o no tiene hospitales les da igual. Repito, ya lo hemos visto con Grecia.