Economía/Empresas.- Lowi (Vodafone) lanza su nueva oferta de solo Internet por 30 euros al mes

br /> MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Lowi, marca 'low cost' del grupo Vodafone, ha lanzado este miércoles su nueva oferta de solo fibra sin necesidad de tener una línea móvil asociada a un precio de 30 euros al mes, según ha informado en un comunicado.

De esta manera, la operadora amplía su oferta de Internet en casa y mantiene las condiciones anteriores de no permanencia y de router e instalación gratis para usuarios que mantengan activo el servicio durante más de tres meses.

La fibra de la 'low cost' de Vodafone ofrece una velocidad de descarga de 50 Mbps y de subida de 30 o 50 Mbps, según disponibilidad geográfica.

El proceso de contratación de la nueva oferta de Lowi se puede hacer íntegramente 'online' a través de la web www.Lowi.es o llamando gratis al número de teléfono 1456. Además, ha lanzado un 'spot' para trasladar a los usuarios la "simplicidad y honestidad" de la marca.

Vodafone lanzó la marca Lowi con el fin de ofrecer servicios "sencillos, transparentes y disruptivos". Esta empezó a operar 18 de diciembre de 2014 de forma independiente sobre la red 3G de la operadora británica y permite a los clientes acumular los megas que no consumidos para el mes siguiente.

CAMPAÑA 'LA VUELTA AL COLE'

En este marco de nuevas ofertas, Vodafone España también ha lanzado su campaña de 'vuelta la cole', que durante seis meses incluye descuentos del 20% sobre el precio de los paquetes convergentes de Vodafone One y las tarifas móviles de contrato (Mini, Smart y Red), así como del 50% en el servicio de +Líneas de Vodafone One. Además, durante el mismo periodo los paquetes Vodafone One tendrán el doble de velocidad en fibra.

La compañía apuesta así por dotar a los hogares de una conexión a Internet de calidad y alta velocidad de cara al comienzo del nuevo curso escolar, según ha informado.

Por otro lado, ha lanzado una oferta adaptada a estudiantes que buscan una conexión de fibra de calidad y la posibilidad de desconectarse temporalmente durante los meses de verano en los que no utilizan este servicio en su domicilio habitual.

Este servicio de fibra 120Mb cuesta 37 euros al mes y se puede contratar sin permanencia. Incluye el servicio fijo con llamadas ilimitadas a fijo y móvil y la posibilidad de desconexión durante un máximo de tres meses, así como la instalación gratuita del servicio en un nuevo emplazamiento en el caso de cambio de domicilio. Asimismo, los estudiantes que quieran un móvil pueden contratar la tarifa móvil Red M o una superior con un descuento del 25% durante seis meses.



