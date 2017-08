330 43

Economía.- La CNMV advierte de 26 'chiringuitos financieros' en el extranjero

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de 26 entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos.

En concreto, el supervisor de los mercados españoles ha advertido de que las sociedades Clarion Global Group --www.clarionintl.com--, Zurich Capital --www.zurichcap.com--, Sakai Yao and Partners --www.sakaiyo.com--, Multi Strategy Investments Limited --www.london-investments.co.uk--, Donalds and Brinkley --www.dobrinlaw.com--, GSI Markets --www.gsimarkets.com--, Www.amccapitaluk.com --www.amccapitalmanagement.com--, UK Tech Protect Limited --www.uktechprotect.com--, Asashi Mergers and Adquisitions Group --www.asashima.com-- y LDN Exchange --www.ldnexchange.com--, no están autorizadas para prestar este tipo de servicios en Reino Unido.

Lo mismo sucede con B4markets Ltd --www.b4markets.com-- en Italia, GTP Capital y Pacifik Chiba Trust en Dinamarca, Kennedy Kilbride (UK), en Irlanda y Toronto Sumitomo Trading International --www.tstinternational.com--, en Países Bajos.

Además, alerta de que las sociedades británicas Polen Capital Investment Funds --www.polencapitalinvestmentfunds.com--, Quick Quid --www.loanpoint.uk-- Debts Advice Trust --www.debtadvicetrust.co.uk, Tilney Fund Managers --www.tilneyfundmanagers.com--, Admiral Markets Ltd --www.admiralmarketsltd.com, London Finance and Investment Corporation, Merit Loans --www.meritloans.co.uk--, Oxford Capital Partners --oxfcapital.com-- y E Money Limited --www.emoneylimited.co.uk-- actúan como empresas 'clon' de firmas autorizadas.

Por otra parte, la CNMV avisa de que la AMF, el supervisor de mercados galo, ha publicado una lista de páginas web que ofrecen inversiones en diamantes sin contar con la autorización pertinente y de que la Consob, el supervisor italiano, ha realizado diversas advertencias sobre ofertas de inversión.

En última instancia, el organismo presidido por Sebastián Albella indica que la Consob ha suspendido de forma cautelar la actividad publicitaria realizada por Mario Ongaro sobre la oferta de carteras de inversión promovidas por Questra World, Questra Holdings y Atlantic Global Asset Management.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

El supervisor recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas a través de su página web en el apartado de 'entidades no autorizadas' y en 'otro tipo de advertencias'.

Además, las alertas de reguladores no europeos se pueden consultar en la web de la Organización Internacional de Reguladores de Valores (IOSCO, según sus siglas en inglés) a través del enlace 'Investor Alerts'.

