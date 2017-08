El PP dice tener "mucho avanzado" para sacar adelante los Presupuestos de 2018

Al 5, si no sabes leer (ni escribir, madre mía) no es culpa mía.



Yo no he dicho que vaya bien. El Podemita del 1 reconoce QUE ESTAMOS MEJORANDO y trata de hacernos creer que es por factores externos.



Yo señalo que nuestros vecinos franceses tienen esos mismos factores y ellos apenas mejoran



La diferencia son las reformas del PP:



Si no sabes distinguir la diferencia entre MEJORAR y ESTAS BIEN, mejor no comentes en un periódico económico.



No vas a entender nada y solo harás el ridículo, como en el 5.



Y he ido a más comedores sociales y a más oficinas del paro que tú seguro, bocachanclas.



Se os llena la b oca con el rollo bueno PERO SOLO PARA PEDIR.



Todavía no he visto un voluntario de Cáritas de Podemos desde que Maduro fundó vuestro partido.