El cambio climático tendrá impacto directo en turismo y ecosistemas marinos

Veamos, angelico del cielo, durante el periodo cálido medieval las temperaturas eran 1º más elevadas que las actuales y no hay noticias de que se acabara el mundo.



Fue un período bastante próspero para la humanidad. De hecho éste periodo es conocido científicamente como Óptimo Climático Medieval en la actual Bretaña se cultivava la vid y se producían vinos que rivalizaban con los de Borgoña.



El término óptimo climático se refiere a unas condiciones de confort térmico y pluviométrico, regularidad y estabilidad del clima en el período entre los años 700 al 1200, cuando las temperaturas fueron más elevadas que en la actualidad, hasta el punto de poder explotar agrícolamente Groenlandia, lo que vino de perlas a los vikingos para poder colonizarla.



Luego vino la Pequeña Edad del Hielo, que fue un período frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX. La NASA define el término Pequeña Edad del Hielo como un periodo frío entre 1550 y 1850 con tres periodos particularmente fríos: uno comenzando en 1650 (Mínimo de Maunder 1645-1715, cuando las manchas solares prácticamente desaparecieron de la superficie del Sol), otro en 1770 y el último en 1850, cada uno separado por intervalos de ligero calentamiento; y, según Martin y Olcina, señalan en España cuatro períodos de sucesos catastróficos (mitad del siglo XV, 1570-1610, 1769-1800 y 1820-1860).



El mar lleva subiendo desde la Edad del Hielo, ha subido 140 metros desde entonces y no parece que por un centímetro más se vaya a hundir el continente.



Los corales cuanto más calorcito mejor crecen, por eso se encuentran principalmente en la costa oriental de África, la costa sur de la India, las costas de Australia, el Mar Rojo, frente a las costas de Florida en los Estados Unidos, a lo largo del Caribe, ya lo largo de la costa de Brasil. Todos ellos lugares cálidos, en fríos no los vas a encontrar. El equipo de Steve Palumbi de la Universidad de Stanford ya publicó en Science que los corales se adaptan al aumento de temperatura y el equipo de Tim McClanahan de la Wild Life Conservation Society lo ha confirmado este mismo año.



Uno de los forzamientos radiativos más importante es el albedo de las nubes, el IPCC en su informe de bases científicas afirma tener poco conocimiento del forzamiento causado por el albedo y menos aún de la interacción aerosol-nubes. Manifiesta que esto proporciona “incertidumbres evidentes”.



Asimismo dice “El forzamiento radiativo directo estimado debido a cambios en la luz solar a partir de 1750 es de +0,06 a +0,3 W m–2 “ y mientras que la actividad humana provoca un forzamiento de +0,6 a + 2,4 Wm–2.



Si se desconocen los principales forzamientos, como reconoce el propio IPCC, mal podemos predecir cualquier cambio futuro.



El IPCC intenta realizar modelos por ordenador de un proceso caótico gobernado por atractores extraños, en los que los resultados finales varían enormemente por poco que varíen los datos entrados a la ecuación y si un forzamiento tiene una fuerte incertidumbre de +0,06 a +0,3 W m–2 (500%) mal podemos esperar una predicción exacta.



Se está haciendo un gran esfuerzo por modelizar el clima, pero es una ciencia aún joven que precisa madurar. Sus niveles de incertidumbre son aún demasiado altos.



En ciencia no puede darse una teoría por buena hasta que se puedan comprobar que acierta en sus predicciones y la carga de la prueba recae sobre quien hace la afirmación. De momento nunca se han cumplido las predicciones del IPCC ni han conseguido probar sus afirmaciones de que el calentamiento global (al que ahora han cambiado el nombre a cambio climático por que lo de calentamiento ya rechinaba demasiado) sea de causa antropogénica y no por variación natural.



Tampoco parece probado que el aumento de 1º en la temperatura global pueda producir efectos catastróficos sobre la humanidad ni el planeta. Es una evidencia y no una especulación que estos episodios de calentamiento ya se han producido con anterioridad sin que se produjeran efectos catastróficos.



Aún nos falta mucho por aprender antes de jugar a ser aprendices de brujo.