UGT reclama al Gobierno medidas para un modelo productivo más sostenible

La “UGT ha reclamado al Gobierno que FINANCIE las medidas necesarias para avanzar hacia un NUEVO MODELO PRODUCTIVO Y ENERGETICO, que desarrolle SECTORES SOSTENIBLES Y QUE GENERE EMPLEO”.



El SINDICATO ha reclamado una ley de CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICION ENERGETICA, así como un plan estratégico sobre "TRANSICION JUSTA".



Yo creo soy TONTO, no entiendo NADA DE LO QUE DICEN.



EXPERIENCIA en proyectos tienen muchos: Construir Viviendas, Cursos Formacion.



Lo que me interesa: Real Decreto Ley 3611978, ABRIA LA GESTION DE LA SEGU5RIDAD SOCIAL al conocimiento y seguimiento de los Agentes Sociales, FAVORECIENDO LA TRANSPARENCIA”-



La Seguridad Social esta quebrada y TODAS LAS PREJUBILACIONES y ERES las gestionaron los SINDICATOS.



PERMITIERON: Base Reguladora (Base MATEMATICA) con base 2, 5 y 15 AÑOS Y QUEBRARON LA SEGURIDAD SOCIAL.



Sistema de REPARTO, esto es una CHORIZADA, permite que los de las MAXIMA cobren 5, 10 y 15 MAS DE TODO LO QUE HAN PAGADO EN SU VIDA LABORAL.



Y SIGUEN QUERIENDO ARRUINAR MAS DE LO QUE TOQUEN, pero todo con DINERO PUBLICO. No toquen DENERO PUBLICO MAS.