El sector turístico confía en un impacto limitado del atentado

Al 16, la ortografía se aprende leyendo. Por eso es un indicativo de la cultura de cada uno.



Si escribes "de vemos" en vez de debemos significa que no has leído NADA en toda tu vida.



De veras, créetelo, no se pueden dar lecciones de historia, de política ni de ideas si no has leído antes.



Es evidente que no se aprende ortografía leyendo sólo un libro, se "mi lucha" o sea "el capital".



Hay que leer mucho.



Mucho.



Otra cosa es que los podemitas creáis que ya sois muy listos porque os cuentan cosas en el bar. Bueno, si eres de los que lo sabe todo tras unas juergas con los "kolegas", sigue haciendo el ridículo en un diario económico.