Mossos: "El objetivo de los terroristas era hacer uno o varios atentados mayores"

Digo muy alto y muy claro:



Por desgracia sí predije en estos foros y otros que el yihadismo iba a atentar en Cataluña. No soy profeta, pero soy una persona muy bien informada, y sabía claramente que: 1) Cataluña es la zona de España con más radicales islámicos, fomentados por el independentismo desde hace años en contra de la inmigración hispanoamericana; 2) Más del 80 % de las mezquitas salafistas están en Cataluña; 3) La CIA lleva años advirtiendo de este peligro; 4) Hay mucho contacto con yihadistas franceses, como los que mataron al muchacho italiano en la discoteca de Lloret; 5) Se ha boicoteado la acción policial de la Policía Nacional y la Guardia Civil; y 6) A las autoridades de la Generalitat les precocupan más sus aventuras indepedentistas que la seguridad de sus ciudadanos.



En estos foros y otros tuve que aguantar insultos de unos cuantos ñoños e idiotas indocumentados, llamándome inculto, fascista y racista, que no deja de tener gracia viniendo de gente que se nota que de arabismo y Corán no saben nada de nada y que viven en zonas residenciales en que a los inmigrantes islámicos sólo les ven en la TV.



Les hago un llamamiento diciendo que si tuvieran un átomo de vergüenza (si alguno me está leyendo) reflexionarían sobre lo que estoy diciendo y recapacitarían.



Yo no quiero disculpas, lo único que siento son las personas que han muerto, que me dan ganas de llorar de rabia y de asco sólo pensar que por lo podrida que está la sociedad sus muertes pueden que hayan sido en vano. Que caiga sobra la conciencia de la gentuza que permite esto.