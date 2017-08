Rajoy pide ante Puigdemont "trabajar juntos" contra el terrorismo

Hoy he escuchado la intervención de Rufián en el Parlamento Español contra el Ministro del Interior, el señor Zoido y pocos días antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, llama miserable a Zoido y me parece que se queda corto.



No soy catalán ni vivo allí pero saco la conclusión que estos del PP son unas fábrica de crear independentistas donde no los hay, escúchenlo porque no tiene desperdicio.



Soy español y Cataluña también es mi casa y viendo los comentarios contra los catalanes, los mozos y demás el día del atentado en la emisora 13Tv en los debates me daban ganas de vomitar, en un caso como el que nos ocupa sale lo mejor y lo peor del ser humano y en esa emisora vi lo peor del ser humano.