Turismo en Grecia: récord de llegadas pero inaccesible para muchos griegos

Al 4, es pesodemita porque lee "casi todos" y dice que ha leído "todos".



Su "lapsus" da pie a un argumento estúpido, él se lo guisa y él se lo come.



No solo es pesodemita, es que debe seguir siéndolo (da igual si es PSOE Podemos, es votar a Pedro de presi y Pablo de Vice)



No queremos liantes y mentirosos en el resto de partidos, que luego lo enturbian todo.