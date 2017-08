330 43

El prat. finaliza el plazo para elegir árbitro sin un nombre acordado

18/08/2017 - 11:00

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El Comité de Huelga de Eulen y la empresa no han conseguido acordar una propuesta de árbitro para que medie en el conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona-El Prat al finalizar hoy a las 11 horas el plazo establecido para ello en el laudo de arbitraje obligatorio.

Eulen y el Comité de Huelga de la empresa tenían 24 horas desde la notificación del laudo este jueves para acordar un árbitro que mediara en el conflicto. Sin embargo, a las 11 horas ha finalizado el plazo sin una propuesta de candidato acordada.

El Comité de Huelga anunció ayer que no propondría candidato, y horas más tarde mantuvo una reunión con Eulen de la que no salió ningún acuerdo. La compañía lamentó "no haber podido, ni siquiera debatir para lograr un árbitro aceptado por las dos partes".

Ante la ausencia de consenso, será el Ministerio de Fomento quien nombre al árbitro en un plazo de 24 horas, atendiendo al criterio de imparcialidad. Una vez nombrado, el arbitraje deberá resolverse en 10 días.

Ante el atentado terrorista en Barcelona perpetrado este jueves, el Comité de Huelga de Eulen decidió suspender la huelga indefinida que llevaba a cabo en el aeropuerto de Barcelona pero ello no interrumpe el procedimiento del laudo.

(SERVIMEDIA)

18-AGO-17

MMR/pai

