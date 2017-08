La tarifa plana para indefinidos naufraga: no alcanza la previsión de beneficiarios

Al 16, la mayoría de las comunidades eran del PP, pero entre Andalucía (5.000 millones), Cataluña (6.500 millones) y CLM (4.000 millones, se llevaron la mayor parte.



Veo que reconoces que escribes "con el recuerdo"



Veo también que tu recuerdo siempre se equivoca favoreciendo al PSOE.



No trato de cambiar tu voto, solo aviso que no eres de fiar con nada de lo que dices.



Demostrado queda.



Pon esto en el buscador:



"plan de pago a proveedores resumen" y haz click en la primera que sale.



Por cierto, sigues afirmando que pagar una deuda con dinero del banco, aumenta la deuda y no es cierto.



El único gasto del PP que has encontrado para afirmar que el PP ha aumentado la deuda, resulta que es para pagar las deudas de la era Zapatero.



Y sigues sin entender que no puedes restar la deuda de ayuntamientos y comunidades del PP para quitar a Zapatero, de la misma forma que nadie quita la deuda de Andalucía en los años de Rajoy.



¿En serio sigues diciendo que pedir al banco para pagar una deuda te endeuda? ¿No estabas endeudada ya?



¿Y sigues tratando de quitar (mintiendo además) es deuda al total de Zapatero?



Yo creo que lo que te falla no son los recuerdos, es más.