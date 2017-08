La deuda pública marca un nuevo récord de 1,13 billones y supera el 100% del PIB

El maldito tinglado que tienen montado estos politicos con las autonomias y administraciones hace que disminuir la deuda sea un trabajo titanico.



RECORTAR YA DE UNA VEZ EN GASTOS IMPRODUCTIVOS.



Lo peor de todo es que el PP o ciudadanos serian los mas propensos a hacer esos recortes y establecer limites en las administraciones y aun asi lo siguen manteniendo. Ya no digo nada del PSOE o Podemos que les da igual deuda, deficit , etc y solo proponen aumentar gasto.



Que triste que no hay a ningun partido que acabe con todo este chanchullo.



Intentar crear riqueza y empresas. Disminuir la burocracia, los impuestos a los generadores de riqueza del pais, que no son las administraciones publicas.