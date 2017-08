330 43

El 'Parlament' aplaza la ley del 1-O para dejar sin margen de reacción al Gobierno

La oposición ve opacidad y que no tiene sentido haber adelantado la actividad

La Mesa del Parlament rompió ayer el procedimiento habitual y no incluyó en el orden del día la votación de admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum registrada por JxSí y la CUP el 31 de julio, justo antes del parón vacacional.

La oposición reaccionó con enojo por la opacidad de los independentistas y por haber adelantado medio mes la actividad parlamentaria presuntamente para poder dar los pasos legislativos necesarios para hacer posible la votación del 1 de octubre, y luego no abordar estos trámites.

La presidenta de la Cámara catalana y expresidenta de la entidad independentista ANC, Carme Forcadell, atribuyó la decisión de aplazar este trámite a la "complejidad" de la proposición de ley y a la "judicialización de la política y la situación de los miembros de la Mesa". Añadió que el hecho de que no se tratase ayer "no quiere decir que no se incluya otro día".

La Mesa del Parlament suele reunirse cada martes, y todavía tiene margen para que el texto llegue al primer pleno ordinario del curso político catalán, previsto para el 6 y el 7 de septiembre, si bien el Gobierno español ya anunció a principios de agosto que acudirá al Tribunal Constitucional en cuanto la proposición sea admitida a trámite, sin esperar al pleno. Precisamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy estaba dispuesto a abordar este asunto en el consejo de ministros extraordinario celebrado ayer para impulsar un laudo de arbitraje obligatorio que resuelva el conflicto en el Aeropuerto de El Prat entre los trabajadores de la empresa de seguridad Eulen y la compañía.

En rueda de prensa tras la reunión de la Mesa, Fernando de Páramo (C's) afirmó que "Puigdemont y Junqueras a la hora de la verdad se esconden porque saben que el 1 de octubre no va a haber referéndum", e insistió en la petición de convocatoria de elecciones autonómicas: "La hoja de ruta no es ni hoja ni ruta, es un callejón sin salida, lo que demuestra es que estamos en los últimos días del procés".

Miquel Iceta (PSC) lanzó una pregunta retórica sobre la no tramitación de la ley del referéndum: "No sabemos si se ajusta a una estrategia calculada y bien diseñada o a la improvisación de quien no sabe adónde va". Asimismo, consideró que "estas cosas se hacen deprisa y a escondidas porque quienes las hacen saben que no están bien hechas".

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, calificó la maniobra de la Mesa de "nuevo episodio esperpéntico e inadmisible", y de manera de escapar de posibles responsabilidades políticas. "Estamos ante un gran desconcierto de los partidos independentistas por la pérdida de apoyos populares", remachó.

PUBLICIDAD