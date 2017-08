330 43

Economía/Agricultura.- El PSOE reclama al Gobierno medidas para proteger a los fruticultores afectados por el veto ruso

br /> MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha reclamado al Gobierno medidas para proteger a los productores de fruta de hueso afectados por el veto ruso pues, denuncian, desde su entrada en vigor han encadenado campañas negativas "hasta tal punto de que la situación de la campaña actual es insostenible".

Así lo ha manifestado el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE, Manuel González, que este miércoles ha mantenido una reunión de seguimiento sobre la "grave situación" que atraviesan los productores de melocotón, nectarina y ciruela.

"El Gobierno de Rajoy debe dejar de esconderse y tomar medidas reales y urgentes para gestionar la crisis que sufren los fruticultores", ha aseverado, antes de lamentar que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, haya "dejado de lado al sector".

Para González, la ministra Isabel García Tejerina "no ha tenido voluntad política": "No se está tomando en serio la grave crisis estructural del sector", ha dicho, criticando "el clima de desgana con el que se han mantenido las reuniones con el sector, de las que no ha salido ninguna medida efectiva".

AMPLIAR LA RETIRADA DE 40.000 TONELADAS DE FRUTA

En este sentido, el PSOE ha demandado la adopción de "medidas extraordinarias y urgentes de gestión de crisis", y ha propuesto la ampliación de la retirada de 40.000 toneladas de fruta, como reclaman desde el propio sector.

"Si no se toman decisiones, muchos agricultores se verán forzados a abandonar sus explotaciones en esta misma campaña", ha advertido González, recordando que, tras realizar un "importante esfuerzo" en sus inversiones, "ahora no se ven capaces de darle una salida al producto, que además sufre una crisis de precios sin precedentes".

Por otro lado, ha expresado su "gran preocupación" por la pérdida de empleo vinculado a estas explotaciones, con el consiguiente impacto en las comunidades productoras y zonas rurales de España y ha anunciado que el PSOE "va a acompañar a los fruticultores en todas las instituciones donde tiene representación, porque además el veto ruso es un problema político que están sufriendo los productores españoles".

