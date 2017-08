330 43

La CNMV advierte de cinco 'chiringuitos financieros' en Reino Unido

16/08/2017 - 10:49

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de cinco entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Reino Unido.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Concretamente, el supervisor de los mercados ha recibido la advertencia de su homólogo británico, la Financial Conduct Authority (FCA), sobre Paramount Law Boston ('www.paramountlawboston.com'), Higa and Partners ('www.higaandpartners.com') y The Britain Loan/Britain Loans/Britt Loans ('www.britainloans.co.uk').

Además, la FCA ha alertado sobre dos entidades que son clones de otras compañías autorizadas. En concreto, se refiere a Money Solutions UK y Kleinwort Benson (Ventures).

PUBLICIDAD