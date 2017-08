770 420

El Gobierno celebra hoy un Consejo de Ministros extraordinario para tratar la situación de El Prat

El Consejo de Ministros se reunirá este miércoles por la tarde con carácter extraordinario para analizar, entre otros temas, la situación de la huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El Consejo de Ministros evaluará los informes de la Abogacía del Estado y comenzarán los plazos para designar al árbitro que determinará las soluciones para finalizar el conflicto de los filtros de seguridad de El Prat.

"En el momento en el que finaliza un proceso de mediación sólo queda el recurso del arbitraje y el Gobierno no podía hacerlo antes porque, si no, hubiéramos acaparado otras competencias", ha explicado estos días el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, añadiendo que aún no se pueden determinar plazos sobre la designación del árbitro ya que primero los ministros deben evaluar todos los informes técnicos que les presente la Abogacía del Estado.

Una vez se celebre el Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno evaluará la situación y pondrá en marcha un proceso para que Eulen y la plantilla decidan un arbitro que desencalle el conflicto: "Si no llegan a un acuerdo, el Gobierno designaría el árbitro y, a partir de aquí, se le daría un tiempo para que formulara una propuesta de laudo".

Preguntado por los plazos del arbitraje y de la propuesta de laudo, el titular de Fomento ha dicho que "no hay un plazo concreto", pero que se hará con la mayor celeridad posible.

