España aplica el segundo tipo más alto en Sucesiones de la Eurozona

Efectivamente, el: ‘Impuesto de sucesiones’, como el del: ‘patrimonio’, es confiscatorio, una incautación, una expropiación, un latrocinio: la propiedad privada, personal o societaria, es un derecho fundamental, como lo es el de entregar y recibir herencias; para que el estado les dé contenido de ‘derechos reales’, es para lo que se pagan impuestos, y para lo que hay estados.



¿Qué alguien no utiliza bien los recursos que la propiedad le asigna? -> Se abre un proceso, reglado y con garantías, para demostrarlo, y en su caso, se nombra un administrador, al modo de los concursales, que cobrará del aumento del rendimiento que obtenga sobre el del expropiado, y aquí imito al agrimensor Babeuf, no al que se presentaba ante el: ‘Schloss’, que vaya merdre, Franz Kafka y sus muertos, diga lo que diga la ‘Sin Razón’.



En una herencia no hay más movimiento económico, más actividad venal, que los gastos de notaría, registro, que llevan su IVA. No se puede gravar el. ‘poseer’, las cosas se compran, se pagan, para su posesión, uso y disfrute, como no se puede gravar el ‘respirar’, o el: ‘estar vivos’; que los ayuntamientos cobren IBI y cosas semejantes cubre diversos servicios municipales, no es comparable a estos impuestos abusivos, injustificables, que quieren imponer algunos socialeros, siempre ansiosos de convertirse en ‘hacendados’ con urgencia; y como los ‘comuneros’ castellanos, dolidos por no tener abierto a su capricho el tesoro público.



Esta línea fiscal, más bien: ‘Modus operandi’, continúa los robos que fueron las desamortizaciones, generalizadas en Europa en el siglo XIX, y siempre a favor de las mismas castas o tribus, que cambian de chaqueta, pero no de mente, no mueven su: ‘Auri sacra fames’: ‘La del oro, execrable avidez’, ni parecen pensar jamás en el mandato divino: ‘No codiciarás los bienes ajenos’, sobre el: ‘No asesinarás al inocente y al justo’, que es el mandamiento, no es: ‘No matarás’, se excusan diciendo que son víctimas, cuando son los delincuentes.



Ya ni se molestan en intentar demostrar que con el dinero que ‘captan’ las administraciones hacen otra cosa que aumentar el número de ocios@s que viven del contribuyente, ‘tienen la sartén por el mango, y el mango también’; quejarse es: ‘patético’, protestar: ‘antidemocrático’, ‘antisocial’. ¡Mal caminito llevan!