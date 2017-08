La globalización no ha muerto: la 'deflación' esconde la realidad del comercio internacional

a 8:



están en deflación os sueldos de los que no quieren trabajar ni producir;



( O sea, de los europeos que llevamos 500 años viviendo del proteccionismo del estado,y del expolio a que sometimos al resto del mundo )



Están en inflación los sueldos de los que quieren trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente : asiáticos, africanos etc. . . ..



Gracias a la globalización, y a la reduccion de las diferencias salariales a nivel global, pronto no tendrán que emigrar de sus países para trabajar . .. . .



Lo jodido sera para los europeos, que acostumbrados a chupar teta del papa estado durante 500 años . . . ¿de que vamos a comer si los asiáticos y africanos no trabajan?