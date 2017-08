El consejero delegado de Merck abandona el grupo de asesores de Trump por "razones de conciencia"

Kenneth Frazier, presidente y consejero delegado del grupo farmacéutico estadounidense MSD, conocido como Merck en Estados Unidos y Canadá, y uno de los máximos representantes de la comunidad negra a nivel empresarial en EEUU, ha decidido abandonar "por razones de conciencia" el Consejo Manufacturero Americano, grupo que aglutina a varios de los mayores empresarios del país para asesorar al presidente, Donald Trump, tras la tibia respuesta de la Casa Blanca a los incidentes racistas en Charlottesville.

"Como consejero delegado de Merck y como cuestión de conciencia personal siento la responsabilidad de posicionarme contra la intolerancia y el extremismo", ha declarado el ejecutivo en un comunicado a raíz de los incidentes racistas en la localidad estadounidense de Charlottesville. Hoy, el presidente de EEUU ha rectificado y endurecido su discurso: "El racismo es el mal".

Estas nuevas palabras de Trump llegan después de que el máximo ejecutivo de la tercera mayor farmacéutica de EEUU subrayara que los líderes del país "deben honrar" los valores fundamentales de EEUU rechazando claramente las expresiones de odio y fanatismo y supremacismo, que van en contra del ideal americano de que "toda la gente ha sido creada igual."

Por su parte, en un mensaje publicado a través de su perfil personal en la red social Twitter, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha señalado que tras su marcha del Consejo, Frazier podrá dedicar más tiempo a bajar los precios de las medicinas.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!