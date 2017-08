China prohíbe la importación de carbón, hierro, plomo y pescado norcoreano

Si China, Rusia y EE.UU. quieren, Corea del Norte deja de ser lo que es en muy poco tiempo. La cuestión es, que si alguien se pone del lado de Corea del Norte estaría hundido comercial y económicamente. Ergo, no terminan con Corea del Norte porque… (silencio) Siempre es lo mismo, miren la guerra en Siria, en Ucrania, en la finita Yugoslavia, etc. Nadie se pregunta quienes pagan esas guerras. Quienes se reparten los pedazos. Hay fuegos que no interesa extinguir. Al fin y al cabo, los arboles nunca se quejan… Señores, que no nos toque una guerra o un dictador, porque el mundo ha cambiado muy poco. La única ideología del mundo se llama dinero. Y la vida humana en este mundo de hipocresías vale muy poco al cambio.