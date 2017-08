El sector turístico reclama una reflexión sobre la sostenibilidad del modelo

Pero eso no es para el PP y su amor imposible llamado PSOE. Ellos a no hacer NADA, y a insultar a los que quieren mover el mundo. Parásitos, vendepatrias, quiebraestados, meapilas.



MIREIA BELMONTE, 3 medallas de oro en la Copa del Mundo de natación, y RECORD MUNDIAL en 4x100 estilos, la prueba más dura y más completa de la natación.... y aquí, en Spain, sin enterarnos. Ninguneo total. Por qué, porque es aria, catalana y guapa?. Seguramente en este país se prefiere a los mulatos, negros o simplemente extranjeros como CR7, Marcelo, Neymar, Messi, Mabppé, etc, etc. Si se es español, no interesa. Así nos va.