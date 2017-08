De la Serna apela a la "responsabilidad" para acabar con la huelga en El Prat

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apelado este domingo a la responsabilidad de los trabajadores de seguridad en huelga en el aeropuerto de El Prat para aceptar la oferta de la empresa Eulen y acabar con la huelga. Estos están votando hoy y a las 18 horas se procederá a hacer recuento de los votos. El comité de huelga ha denunciado coacciones a los trabajadores.

En una entrevista publicada en el diario ABC, el ministro se ha expresado el mismo día en que se reúne la asamblea de trabajadores que hoy votará de nuevo la oferta mediadora -que prevé un complemento de 200 euros al mes en 12 pagas y otras medidas organizativas-. De no aceptarse, los trabajadores iniciarían mañana un paro indefinido.

De la Serna ha advertido de que esta es la "última oportunidad" antes de que a partir de mañana se desplieguen refuerzos de la Guardia Civil en el aeropuerto.

A juicio del titular de Fomento, la oferta de la empresa Eulen a los trabajadores es "razonable".

El comité de huelga denuncia coacciones a los trabajadores

Por su parte, el comité de huelga de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha criticado haber sufrido "coacciones" para que los trabajadores de seguridad del aeródromo barcelonés acaben con la protesta y ha advertido de que con estas presiones no se logrará que la plantilla cambie su decisión.

"Veo que ahora tienen mucha preocupación por tumbar una huelga, que es un derecho constitucional que tenemos", ha lamentado Purificación Infante, miembro del comité de huelga, en declaraciones a los medios este domingo.



Infante ha indicado "tanto a la Generalitat, como al ministro, como a todos los políticos, al señor Rajoy y a quién le pertenezca" que la situación de los trabajadores de Eulen no es nueva y que se tendría que haber solventado hace años, ha dicho.



"Esto hace muchísimo tiempo que se tendría que haber solucionado y aquí la palabra la tienen los trabajadores", ha subrayado a las puertas del Centre Cívic Delta del Llobregat, donde los empleados votan en asamblea la propuesta de la Conselleria de Trabajo salida de la mediación con la empresa y Aena.



Concretamente, votarán si aceptan un plus de 200 euros mensuales en 12 pagas al año y, de hacerlo, evitarán la huelga indefinida que hay convocada desde este lunes y para la que la Delegación del Gobierno en Cataluña ha fijado preventivamente unos servicios mínimos del 90%.

Asamblea a las 11 horas

Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat de Barcelona volverán a votar hoy en asamblea la propuesta de la Generalitat de Catalunya para poner fin a la huelga de los trabajadores, que consiste en un incremento mensual de 200 euros en 12 pagas al año.



La asamblea, comenzó a las 11 horas en el Casal Cívic del Delta del Llobregat, votará exclusivamente si acepta la propuesta de la Generalitat de Catalunya para solucionar así el conflicto y evitar la huelga indefinida que hay convocada a partir del lunes en el caso de no alcanzar un acuerdo. Sobre las 18 horas se procederá al recuento de los votos.



El pasado jueves, la asamblea de trabajadores sometió a votación cuatro soluciones diferentes. La de la Generalitat fue la que contó con menos apoyos, puesto que solo dos trabajadores la respaldaron, por detrás de la solución que proponía aumentar los sueldos con un plus de 200 euros en 15 mensualidades, que contó con el voto a favor de 82 trabajadores y por detrás también de la opción que proponía aumentar los sueldos con un plus de 250 euros en 15 mensualidades y que obtuvo 89 votos a favor.



La asamblea de trabajadores de Eulen en El Prat tendrá lugar mientras el aeropuerto vive una nueva jornada de paros parciales como protesta para mejorar las condiciones laborales de los responsables de la seguridad en los controles de acceso, que dependen de esta empresa.



Si no hay acuerdo para asumir la propuesta de la Generalitat y poner fin a la crisis, el lunes iniciarán una huelga indefinida como medida de presión para que se atiendan sus demandas salarias, que entre otras cosas pasan por un incremento de los sueldos en 350 euros mensuales.

La Guardia Civil, preparada

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido de que, en el caso de no alcanzarse un acuerdo, el Gobierno va a incrementar "significativamente" la presencia de la Guardia Civil en el Aeropuerto de El Prat, con agentes que se desplegarán en las líneas de control y prestarán atención tanto al paso de los pasajeros como a los escáneres de maletas, sin sustituir a los trabajadores de Eulen.



El ministro ha defendido esta semana que con el incremento de los efectivos de la Guardia Civil, cuerpo al que corresponde la seguridad en los aeropuertos, el Ejecutivo trata de garantizar el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.



De la Serna precisó que se trata de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la seguridad y más teniendo en cuenta "el nivel de alerta en estos momentos en materia antiterrorista".



Sin embargo, añadió que "la voluntad de todo el mundo es que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo antes del lunes" entre la empresa y los trabajadores, aunque admitió que es algo complicado.

