España tarda un año más que Europa en sortear los efectos de la crisis financiera

4: Me hace gracia pensar que en serio crees eso de que Rajoy hace o no hace por lo hecho por Zapatero. Con las tijeras en su mano ha podido recortar donde quisiera. De hecho recortó donde quiso. Amortiza funcionarios pero con Rajoy sube el empleo público... eso no es cosa de ZP.



No hay excusas que valgan. Bajar déficit y subir deuda es como no hacer nada.