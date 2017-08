330 43

Aena recomienda consultar con las aerolíneas los horarios de facturación

Barcelona, 11 ago (EFE).- Aena ha recomendado hoy a los pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que, ante la previsión de huelga indefinida que hay convocada a partir de lunes, antes de dirigirse a las terminales consulten con su aerolínea los horarios de apertura de los mostradores de facturación para evitar esperas innecesarias.

Estos días, debido a la huelga que llevan a cabo los vigilantes de seguridad de la empresa Eulen en El Prat, muchos pasajeros llegan al aeropuerto con varias horas de antelación para no perder el vuelo pero, a menudo, se encuentran con que no pueden facturar, porque los mostradores de su aerolínea aún no están abiertos.

En un comunicado, AENA (AENA.MC )recuerda que hay aerolíneas que disponen de servicios de facturación de 24 horas, como son Iberia, Air Nostrum, British Airways, Vueling, Lufthansa, Swissair, Air Europa, Air France y KLM, en la T1; y Ryanair, Norwegian y Easyjet, en la T2.

Aena, además, dispone de un servicio telefónico de información (913 210 000 y 902 404 704) operativo durante las 24 horas para realizar consultas relativas a vuelos, horarios de apertura de mostradores de facturación de las diferentes compañías o servicios.

Los usuarios también pueden realizar las consultas sobre horarios de vuelos de salida y llegada y de las terminales en las que operan las diferentes compañías en la página "web" www.aena.es.

PUBLICIDAD