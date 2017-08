330 43

Economía.- Bruselas autoriza la compra de Holland & Barret por parte de la firma de inversión Letterone

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha aprobado este viernes la adquisición por parte de la firma de inversión Letterone Investment de la compañía británica de venta de productos de salud y bienestar Holland & Barret, según ha informado este viernes en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación propuesta no supone problemas a la competencia en el bloque comunitario porque las actividades de ambas sociedades no se solapan y no están presentes en los mismos mercados.

Holland & Barret se dedica a la venta online y en tiendas de productos de salud y bienestar, como suplementos vitamínicos. Letterone Investment es una firma de inversión centrada en los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología, la salud y el sector minorista.

Esta firma adquirió a finales de julio el 3% del Grupo Dia por 97 millones de euros, tras comprar 18,7 millones de acciones ordinarias y anunció un acuerdo colateralizado para la compra a plazo de 43,6 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 7% del capital de Dia.

La adquisición ha sido examinada por Bruselas mediante un procedimiento simplificado, que se reserva a los casos menos problemáticos.

