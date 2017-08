España es el segundo país de Europa en el que más ha crecido el número de 'ninis' durante la última década

Yo he echado muchos currículos y no me han cogido ..... ya han pasado unos años desde que me saqué el título que en mi caso ... voy a hacer papiroflexia con el para convertirlo en una ambulancia... le voy a poner hasta la sirena a pilas.. 3 años después aprox SOLO me han llamado de un trabajo.. un contrato de prácticas pagando el 60% del sueldo de convenio... eso sí.. las 12 horas de curro si me las comía... y hasta para eso NO me han cogido..



NINIS CLARO QUE HAY... pero también CREO que hay gente que sabe que no encuentra trabajo y que estudia y sigue sin encontrar... y tiene que asumir que esos 2 años de estudios que ha realizado más sus gastos en libros y en transporte no han servido para NADA.. lo que puede llevar a una desesperación tal que puede dar lugar fenómeno NINI... En mi caso voy a hacer 2 grados medios el primero empiezo el 12 de septiembre (si 4 años entre los dos..) con vistas a crear una tienda y hacerme autónomo... por qué un servidor no se le ocurre más vías que no sean la de amenazar al entrevistador con una magnun 44 y hacerle comprender que si no me coge yo me pasaré un tiempo en el cárcel pero el se va a quedar en silla de ruedas porqué le voy a volar las 2 piernas.. (y lo digo a modo de sarcasmo porque NO soy un criminal... pero es que no veo otra solución... si hay trabajos ... porqué NO TE LOS DAN... ??) detrás de cada uno de estos ninis hay una historia... y no creo que todos sean unos GANDULES... Hay que mirar el trasfondo del problema por qué podría ser que NO todo es lo que parece.. y las apariencias engañan y hay muchos más culpables entre ellos la propia economía de que estos chavales se conviertan en NINIS