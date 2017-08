330 43

Ipc. ugt pide que los salarios crezcan por encima del ipc “por justicia social”

11/08/2017 - 12:10

La Unión General de Trabajadores (UGT) aseguró hoy, tras la publicación de los datos del IPC (IPC.MX )de julio, que defenderá que los salarios crezcan por encima del IPC, "por justicia social y por el bien de la economía", así como "cláusulas de garantía salarial y salarios mínimos de convenio garantizados con la referencia de alcanzar 1.000 euros mensuales".

El sindicato afirmó en nota de prensa que actualmente "todas las instituciones, españolas e internacionales, reconocen la necesidad de aumentar los salarios para garantizar la sostenibilidad del crecimiento". No obstante, denunció que estas declaraciones "no pasan de ser palabras", puesto que "el crecimiento no se traslada al conjunto de la ciudadanía".

Para la organización, esto se debe, entre otros motivos, a la actitud de la patronal, "negando el acuerdo salarial para 2017, con una banda bloqueada entre el 1,2% y el 2% de incremento salarial y sin cláusula de revisión". También lo achaca a la actuación del Gobierno, con la limitación de la subida salarial de los empleados públicos al 1%, "imponiéndoles una nueva pérdida de poder adquisitivo".

Para UGT, "el crecimiento debe repartirse y ya es urgente". Así, el sindicato indica que el Gobierno "debe actuar en coherencia con el planteamiento de subida salarial señalado por la ministra de Trabajo". Respecto a la patronal, espera que "sea coherente con sus palabras" en la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2018.

