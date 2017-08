330 43

NewsCorp pierde 629 millones al cierre de su ejercicio

11/08/2017 - 12:07

News Corporation, el conglomerado mediático presidido por el magnate Rupert Murdoch, registró pérdidas de 740 millones de dólares (629 millones de euros) al cierre de su año fiscal, frente al beneficio neto de 177 millones de dólares (150 millones de euros) del ejercicio precedente, como consecuencia principalmente de la amortización del valor de sus periódicos británicos y australianos.

NUEVA YORK, 11 (EUROPA PRESS)

En concreto, las cuentas del propietario de cabeceras como 'The Wall Street Journal', 'The New York Post' o 'The Sun' reflejan un impacto negativo de 785 millones de dólares (668 millones de euros) por la amortización de activos fijos en su negocio de prensa de Reino Unido y Australia.

La facturación del conglomerado entre julio de 2016 y junio de 2017 alcanzó un total de 8.139 millones de dólares (6.926 millones de euros), un 1,8% menos que un año antes, con una caída del 5,4% de los ingresos por publicidad y del 3,8% en la circulación.

En el cuarto trimestre de su año fiscal, NewsCorp registró pérdidas por importe neto de 430 millones de dólares (366 millones de euros), en contraste con el beneficio de 89 millones de dólares (76 millones de euros) del ejercicio precedente, mientras su facturación sumó 2.080 millones de dólares (1.770 millones de euros), un 6,5% menos.

PUBLICIDAD