USO anima a los jóvenes a rechazar la precariedad laboral y denunciar a las empresas que la practican

10/08/2017 - 16:06

La Unión Sindical Obrera (USO) ha animado este jueves a los jóvenes a rechazar la precariedad laboral y a denunciar a las empresas que la practican, y ha recordado que según la EPA, en el segundo trimestre del año el número de personas jóvenes de 16 a 34 años activas disminuyó en 185.200 con respecto al mismo trimestre de 2016, y el de personas paradas aumentó en 12.400.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Bajo el lema 'Di NO a la precariedad laboral', USO quiere aprovechar el próximo 12 de agosto, día internacional de la Juventud, para denunciar cómo las empresas usan la excusa de la crisis para hacer contrataciones precarias para personas jóvenes, a las que anima que denuncien las malas condiciones laborales y salariales a las que se enfrentan en muchas ocasiones.

Según el responsable confederal de Juventud de USO, Pablo Trapero Salguero, solo así se conseguirá que las empresas empiecen a cambiar las políticas laborales y salariales y la juventud pueda tener un "atisbo de recuperación económica real y efectiva".

"Estamos ante una grave situación que conlleva mayor dependencia económica de progenitores, dificultades para acceso a la vivienda y una aportación insuficiente a la Seguridad Social y cotizaciones por desempleo, que perjudican a corto y medio plazo a las prestaciones de las personas jóvenes y a largo plazo al sostenimiento del estado del bienestar y del sistema público de pensiones", indicó Trapero Salguero.

En opinión de USO, de seguir la tendencia actual, los jóvenes, cuando alcancen la edad de jubilación, tendrán pensiones inferiores a las actuales y a medio plazo, harán falta más trabajadores por pensionista debido a las bajas cotizaciones.

Ante esta situación, el sindicato exhorta a los jóvenes a que este 12 de agosto, día internacional de la Juventud, denuncien la precariedad laboral a la que se ven expuestos cada día, porque si no dicen 'no' a la precariedad laboral, también están diciendo 'no' a una "sociedad desigual, a un futuro incierto y a unas prácticas empresariales abusivas, que lo único que buscan es el lucro empresarial".

