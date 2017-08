330 43

Morgan Stanley aumenta su confianza en Iberdrola y augura tendencia alcista por sus nuevos proyectos

10/08/2017 - 15:14

Morgan Stanley ha aumentado su confianza en Iberdrola y augura una tendencia alcista en el precio de su acción tras el anuncio de nuevos contratos de la compañía que, a juicio de la consultora, han aumentado su visibilidad.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo asegura en su última nota sobre la compañía energética española, 'IBERDROLA (IBE.MC ) Pushbacks on IBE path to 10?' ('Iberdrola: tomando impulso en su camino a los 10?'), en el que hace referencia al precio de la acción que la consultora contempla para Iberdrola en el mejor de los escenarios posibles.

En su última nota, Morgan Stanley mantiene el precio objetivo por acción en 8 euros --cerró este miércoles a 6,84 euros--, tras elevarlo a finales de julio de 7,3 a 8 euros. Esta brecha es precisamente una de las preocupaciones a las que alude la consultora, pues subraya que "los inversores están preocupados por la calidad de los beneficios".

En todo caso, señala que, a pesar del "desfavorable clima" que la consultora detecta en España, "las perspectivas de crecimiento son alentadoras", por lo que cree que las acciones no están reflejando las perspectivas de crecimiento de la sociedad.

PROYECTOS Y ABARATAMIENTO DE LOS COSTES

Unas perspectivas que el pasado mes de julio Morgan Stanley subrayaba en su informe sobre la energética española 'How to get to 10?' ('Cómo alcanzar a los 10?'), cifra a la que elevaba el precio de la acción en el escenario más favorable, elevando al mismo tiempo la del peor escenario hasta los 5,5 euros.

En este informe, Morgan Stanley detectaba varios factores que favorecían las posibilidades de Iberdrola por alcanzar los 10 euros por acción. Entre ellas, el fuerte entramado de proyectos y el potencial abaratamiento de los costes, que podrían permitir una mejora de los beneficios previstos en un 17%, elevando la rentabilidad financiera de la compañía al 9,5% sobre el escenario base.

Precisamente, esta misma semana la sociedad anunciaba una inversión de 2.916 millones de euros para la construcción de un parque eólico en Reino Unido, con 1.200 megavatios (MW) de capacidad, tras recibir autorización del gobierno británico.

Sin embargo, son las inversiones en México y Estados Unidos las que mayor interés despiertan en el análisis de la consultora, que destaca el margen de crecimiento que Iberdrola tiene en el negocio de generación regulada y renovables en estos países, así como en el área de redes también en Estados Unidos.

Reconociendo perspectivas de crecimiento superiores a los de sus competidores, Morgan Stanley cree que Iberdrola es capaz de sostener una evolución positiva de su BPA (beneficio por acción) en el entorno del 4-5% incluso después de 2020.

A partir de ese año, la consultora cree que el impacto de las reformas energéticas será mucho más suave, pero en todo caso señala que la sociedad ha sido capaz de recuperar niveles de beneficio anteriores a los de la reforma, todo ello a pesar de un descenso de los precios y el aumento de la carga fiscal derivada de los cambios normativos.

ELEGIDA MEJOR 'UTILITY' PARA INVERTIR, SEGÚN MORGAN STANLEY

También en el mes de julio, Morgan Stanley recomendaba sobreponderar el valor de las acciones de Iberdrola, eligiendo el modelo de negocio para inversores a largo plazo de la energética como el mejor en el sector de las 'utilities', dentro de su informe 'Best Business Models in Europe'.

La consultora destacaba la apuesta por los negocios regulados de redes y por las renovables adoptada por la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, así como su mix de activos defensivo, con una aportación mayoritaria de las áreas reguladas y renovables al beneficio antes de intereses e impuestos (ebit), y la focalización en mercados en crecimiento, como son Estados Unidos, México y Brasil, "a diferencia de sus competidores europeos".

