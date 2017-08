330 43

Vodafone lanza una oferta destinada a estudiantes

10/08/2017 - 12:21

VODAFONE (VOD.LO )España ha lanzado una oferta especialmente adaptada a estudiantes que buscan únicamente una conexión de fibra de alta velocidad y la posibilidad de desconexión temporal durante los meses de verano, en los que no utilizan este servicio en el domicilio habitual.

La operadora indicó este jueves en un comunicado que ofrecerá un servicio Fibra 120Mb por 37 euros al mes sin permanencia con el servicio Fijo incluido con llamadas ilimitadas a fijo y móvil, y con la posibilidad de desconexión durante hasta tres meses.

Además, destaca que en el caso de cambio de domicilio también se incluye la instalación del servicio en el nuevo emplazamiento de forma gratuita. Vodafone explicó que si los solicitantes también quieren un móvil, se pueden llevar una tarifa móvil Red M o superior con un 25% de descuento durante seis meses.

Por otro lado, la operadora ha lanzado también su campaña de 'Vuelta al cole', centrada en descuentos durante seis meses del 20% sobre el precio de los paquetes convergentes de Vodafone One y las tarifas móviles de contrato (Mini, Smart y Red), y del 50% en el servicio de +Líneas de Vodafone One. Además, los paquetes Vodafone One tendrán el doble de velocidad en Fibra durante seis meses.

