La do utiel-requena agradece a la consellería de agricultura la modificación que garantiza su integridad territorial

9/08/2017 - 18:33

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La Denominación de Origen Utiel-Requena celebra y agradece el respaldo de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que ha publicado la modificación del Pliego de Condiciones de la DO Valencia excluyendo nueve términos municipales pertenecientes a su territorio.

Concretamente, las 9 poblaciones excluidas del pliego de la DO Valencia son: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

El presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, agradeció al Consell y a la Consellería de Agricultura la rectificación de las órdenes publicadas en 2011 en las que la DO Valencia incorporaba como si fuera zona de producción propia los territorios pertenecientes a la DO Utiel-Requena.

Medina entiende que con esta modificación del Pliego de la DO Valencia "se reconocen los derechos de viticultores y bodegas que apuestan por la DO Utiel-Requena, así como los derechos de los consumidores de los vinos valencianos".

