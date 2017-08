Bruselas 'saca pecho' y presume de haber dejado atrás la crisis con "importantes decisiones"

Estos de Bruselas o son tontos o algo mas fuerte. La crisis la habrán superado ellos, si, si me refiero a la clase politica, golfa y sinverguenza que tenemos al 99,9% que no se han enterado de la crisis y ahora lanzan campanas al vuelo. SEÑORES sepan vds. que mas de la mitad de los ciudadanos o no tenemos para comer, o no llegamos a fin de mes o sus queridos bancos se lo han quitado TODO TODO Y TODO, son vds. unos seres verdaderamente REPUGNANTES.