La CNMV advierte más de una treintena de 'chiringuitos financieros' en seis países europeos

9/08/2017 - 15:03

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de más de una treintena de entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Concretamente, el supervisor italiano, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ha alertado de que las entidades B4Markets ('www.b4markets.com') e Iforexx24/Charles Van Deursen ('www.iforex24.com') no están registradas, al tiempo que ha emitido una advertencia sobre diversas ofertas de inversión.

La Consob ha decidido, además, la suspensión cautelar de la actividad publicitaria realizadas por Mario Ongaro sobre la oferta de carteras de inversión promovida por Questra World, Questra Holdings y Atlantic Global Asset Management.

Por su parte, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) francesa ha publicado un listado de páginas web que ofrecen inversiones en diamantes sin contar con la debida autorización.

La Danish Financial Supervisory Authority (DFSA) ha alertado de que las entidades GTP Capital y Pacifik Chiba Trust no pueden operar al no estar registradas en el registro del supervisor de Dinamarca y lo mismo ocurre con la entidad Toronto Sumitomo Trading International ('www.tstinternational.com') y el supervisor holandés (AMF). El EI-CBI irlandés, por su parte, ha advertido de que no puede ofrecer servicios de inversión Kennedy Kilbride (UK).

Por último, el supervisor británico, la Financial Conduct Authority (FCA) ha alertado sobre veinte 'chiringuitos financieros' que no están incluidos en su registro.

