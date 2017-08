España ya tiene más funcionarios que antes de la crisis y suponen el 16% del empleo total

Cuando todo se hace por internet, cuando a la empresa privada le piden más I+D, el Estado sigue creando empleo a costa de los PGE, lo que implica una ruina.



No puede ser que salga más dinero del que entra.



Tampoco entiendo por qué el Estado cuando genera puestos de trabajo no se cojan a personas de difícil acceso al trabajo, o sea, mayores de 55 años, que, para dar ayudas mejor es darles trabajo y además puestos a menos corto plazo que los jóvenes que luego se acostumbran a la vagancia de tener un puesto de trabajo de funcionario de por vida.



Así no funcionan las cosas, no hay cama para tanta gente.