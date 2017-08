Niño Becerra: "España está condenada a convertirse en el resort del turismo europeo barato"

Mire Sr. separata, hace 40 años en la universidad, decíamos que no "queríamos ser un país de camareros". Bien, pues nos equivocamos de calle. Pero eso no es ninguna novedad, para el mas " tontito" de los españoles. Es decir, no hace falta que Vd. meta el dedo en el ojo de nadie, ya se sabe. Con las generaciones que suben muy preparadas miraremos de solucionarlo, pero no gracias a Vds. los separatistas. Dixit.