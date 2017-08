El Brexit aprieta en julio: el precio del alquiler y el gasto del consumidor viven su peor racha en años

Fueron muy listos no entrando en la Unión Monetaria y han sido muy listos saliendo a tiempo porque ahora toca compartir las migajas, y éllos, para eso no están.



El que crea que los ingleses son tontos y que no saben lo que hacen es que no tienen ni idea.



Ya se unirán en un acuerdo comercial con EEUU y Canadá más potente y con un control de fronteras riguroso y no el desmadre que hay en la UE.