Podemos quiere atraer al PSOE con una renta garantizada, subidas del SMI y más impuestos

El gran problema de España del siglo XXI no es "tanto PODEMOS, que también".



El gran problema:



ES EL ACTUAL PSOE LIDERAO POR UN RECALCITRANTE RENCOROSO, CHULO, INUTIL, LLENO DE ODIO, ETC., ETC., EL TAL PEDRO, SIN OLVIDAR A MUCHOS VARONES QUE SE OBSERVA QUE ESTAN AL SOL QUE MAS LES PUEDE CALENTAR. EJ. GARCIA PAGE QUE NO QUERIA NI OIR HABLAR DE UN PACTO DE GOBIERNO CON PODEMOS EN LAS DOS ULTIMAS CITAS ELECTORALES GENERALES; GUILLERMO FDEZ. VARA QUE MONIFESTO QUE SI SANCHEZ SALIA ELEGIDO EN LAS ULTIMAS PRIMARIAS EL SE REVELARIA, ETC.,ETC. ¿Y AHORA QUE?.



Pa no extenderme más: ¡joder! EL TEMA FEDERAL DE LAS BALEARES, EL TEMA DE CATALUÑA CON UN PSC CONVERTIDO EN UN AUTENTICO REINOS DE TAIFAS, ETC., ETC.



UN ESPERPENTO MONUMENTAL Y UNA ENORME DESGRACIA PA ESPAÑA.