La creación de empresas ahonda su caída al 10,3% en junio y encadena tres meses de descensos

Sin embargo las multinacionales del comercio electrónico crecen, ingresando millones a puñaos.



De no controlarse el posible "dumping" comercial y machaqueo a las PYMES, nos quedaremos sin tejido comercial, entre el mercado chino y los grandes de internet.



Y si no, al tiempo.



Los siguientes en caer serán las plataformas logísticas que no pueden sostener estos costes, y si no, denles tiempo para que se queden con todo.



Mientras creeremos que las cosas son baratas llevarlas hasta la puerta de tu casa y que no hay sobrecostes...