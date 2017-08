El curioso problema de Suiza: no sabe qué hacer con 700.000 millones de dólares

Al 5



Se ve que no conoces Suiza ni como son los suizos, si no no hablarias así.



Suiza es el primer pais del mundo en productividad, y tiene, entre otras cosas una industria puntera a nivel global en alimentación, laboratorios farmaceúticos, industria de precisión, etc.etc y todo eso con una extension menor que Andalucia y con unos 8 millones de habitantes, con una renta per capita de las más altas del mundo. Pero su verdadero tesoro está en el capital humano que ha hecho posible su grandeza. Gente seria, responsable, trabajadora, culta, etc. etc. etc.