Venezuela dispara su riesgo de impago: es ocho veces superior al de Grecia

Si con el cabreo de la crisis hubiéramos elevado a Podemos al gobierno del país estaríamos en circunstancias parecidas a Venezuela. ¿O no fueron sus asesores políticos y económicos? Ellos no lo niegan.



Y aún no estamos fuera de peligro. Pedro Sánchez los ha designado "socios preferentes", asesores de facto en caso de que entre ambos consigan el gobierno.



Votemos con sensatez, al que no le guste el PP tiene a Ciudadanos.