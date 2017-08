Así se benefician los españoles de los bajos tipos de interés en la eurozona

Esta noticia aparece calcada por medio internet. Suena a propaganda más que a información.



No creo que los españoles se estén beneficiando de los tipos bajos. Los bancos sí, ellos están haciendo el negocio del siglo, pero quien tiene algo de dinero en el banco recibe cero interés por su ahorro, y ésa no es buena receta a largo plazo.



Llevamos ya demasiados años de tipos bajos y en la república checa los han subido ya hoy, y en Inglaterra ya hay discrepancia sobre si subirlos o no.