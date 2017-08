330 43

Ugt pide al gobierno aprovechar el posible consejo de ministros extraordinario por cataluña para prorrogar el ‘plan prepara’

3/08/2017 - 13:54

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

UGT pide al Gobierno que incluya la prórroga del 'Plan Prepara' en caso de celebrar un Consejo de Ministros extraordinario a mediados de este mes si el Parlamento catalán admite a trámite la proposición de ley para la celebración de un referéndum.

En declaraciones a Servimedia, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera, afirmó que el sindicato seguirá pidiendo la prórroga del 'Plan Prepara', que finaliza el próximo 15 de agosto, ya que "no se puede prescindir de ninguna herramienta para la protección de los desempleados".

En la misma línea se mostró la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Lola Santillana, quien señaló a Servimedia que ambas centrales sindicales siguen a la espera de una respuesta del Gobierno ante su petición de prorrogar el plan.

Ambos sindicatos esperan que, en caso de no celebrarse una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros antes, la reunión del Gabinete que preside Mariano Rajoy prevista para el 25 de agosto trate este tema y apruebe la prórroga, aunque desconocen si será así.

En este sentido, Barrera señaló que el fin del plan el 15 de agosto podría dar lugar a que, a pesar de que se prorrogase, muchas personas que ahora reciben la ayuda podrían quedarse fuera del mismo si en el tiempo transcurrido entre la extinción y la prórroga acudiesen a su Oficina de Empleo y descubrieran que el plan no estuviera activo, al considerar que el Gobierno "se niega a publicitarlo a sus potenciales beneficiaros" y, por tanto, no tendrían conocimiento de la prórroga. "No queremos que esto pase, ya que la mayoría son personas en peligro de exclusión social" añadió.

El 'Plan Prepara', consistente en una ayuda destinada a desempleados de larga duración, hasta ahora contemplaba la prórroga automática por seis meses mientras la tasa de desempleo publicada por la Encuesta de Población Activa se mantuviera por encima del 18%, por lo que la tasa actual, del 17,22%, impide que la prórroga se realice de manera automática.

