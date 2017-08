Las empresas extranjeras prefieren instalarse en Madrid que en Cataluña

las empresas de autonomos mas bien me importa poco, porque la mayorian (con su buena fe y todo no digo que no) solo son bares o restaurantes de comida, o comida rapida, o ropa, y de ese estilo..



a mi lo que me interesa son empresas tanto españolas como extrangeras de formato grande y multinacional, que vienen aqui te compran un edificio entero y meten a matematicos ingenieros fisicos...., y crean empleos de calidad.



porque repartir pizzas, lo siendo pero eso lo acabaran haciendo o drones o sistemas autonomos. y de aqui a 20 años no os creis que mucho mas...



calidad frente a cantidad.