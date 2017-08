Hay esperanza para las abejas: crece el número mientras se reducen las colmenas perdidas

Este año al irme de vacaciones he notado algo extraño. Tras hacer suficientes kms siempre tenia el parabrisas y otras partes del coche llenas de mosquitos estrellados, todo muy sucio.



Pero este año no ha sido asi, como si casi no hubiera insectos, no recuerdo ninguna vez que esto haya pasado y me ha dejado muy mosqueado, porque si no hay insectos toda la cadena biologica se vera afectada.



Alguien mas lo ha notado?