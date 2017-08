El envejecimiento 'duerme' a Europa e impedirá que recupere la normalidad durante años

No se atreven a decirlo, pero todos lo piensan: no tener hijos va a provocar la mayor crisis económica de la historia de la humanidad. ¿Por qué se creen que están manteniendo los tipos de interés negativo y no sube la inflación? Pues porque al existir una demanda menor por la bajada de población, no hay quién quiera comprar los activos, y éstos bajan de precio. Y esto es sólo el principio.



Europa, y en concreto España, es el mejor ejemplo de lo que a una sociedad sana le puede hacer el progresismo, hasta acabar con ella. Cuando son sólo las élites las que profesan los males del progresismo para justificar sus perversiones y crímenes, la sociedad pervive porque los que trabajan siguen haciéndolo. Pero cuando el progresismo se extiende por toda la sociedad, se convierte en un cáncer que acaba con la vida del paciente. Y España tiene todos los cánceres sociales habidos y por haber: socialismo, ateísmo, abortismo, feminismo, lgtbismo, ecologismo, ...



¿Se imaginan los efectos sobre las pensiones? No sólo es que las pensiones de reparto sean imposible, es que tampoco son viables las de capitalización, ya que la demanda para comprar los activos que se van a vender conforme los partícipes quieran jubilarse, va a ser muy reducida, al haber bajado la población, y por tanto esos activos van a valer menos que cuando se adquirieron durante el período de vida laboral de cada uno.



Los criterios de inversión que se van a ir buscando a partir de ahora no van a ser por fundamentales, puesto que estos son claros, sin nacimientos no hay demanda. Van a ser meramente especulativos, buscando la burbuja y tratando de apartarse antes de que estalle, y en ese momento buscar otra burbuja.



Así que disfruten de la caída de Europa. Afortunadamente para el resto de la humanidad. Porque es fundamental que Europa muera antes de que sus cánceres (ateísmo, socialismo, feminismo, ecologismo, ...) contagien al resto de la humanidad, porque en ese caso sería la propia raza humana la que se extinguiría.