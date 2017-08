El paro baja en 26.887 personas en julio hasta 3,3 millones de desempleados

No sé, he estado en la playa y no había mucha gente. La peña se ha quedado en Julio currando en las ciudades, veremos agosto. La tendencia es buena. Fuera de colores, TODOS nos tenemos que sentir satisfechos. Sin politicadas... a ver si seguimos saliendo y creciendo. Y nos olvidamos de órdagos al gobierno y a la economía.